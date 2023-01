Η βορειότερη πόλη της Κίνας, η Μοχέ, γνωστή ως «ο Βόρειος Πόλος της Κίνας», που βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα, κατέγραψε την χαμηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας.

Όπως αναφέρει το BBC, την Κυριακή, ο τοπικός μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει -53 βαθμούς Κελσίου.

Η προηγούμενη ψυχρότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην πόλη ήταν -52,3 βαθμοί Κελσίου, το 1969.

Ωστόσο, η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κίνα είναι -58 βαθμοί Κελσίου, στην πόλη Genhe της Μογγολίας, τον Δεκέμβριο του 2009.

Η Μοχέ θεωρείται η πιο κρύα πόλη της Κίνας και η χειμερινή περίοδος διαρκεί συνήθως οκτώ μήνες. Ως αποτέλεσμα, η Μοχέ προσελκύει τουρίστες όλο το χρόνο οι οποίοι επισκέπτονται τα πάρκα από χιόνι και πάγο, καθώς και τα χιονοδρομικά κέντρα της. Στο παρελθόν η πόλη έχει φιλοξενήσει και χειμερινούς μαραθώνιους.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η μέση θερμοκρασία στην Μοχέ αυτή την εποχή, είναι γύρω στους -15 βαθμούς Κελσίου.

Have you ever seen an egg freeze? 🍳🥶

In China’s northern city of Mohe, temperatures have plummeted to a record -53C, its lowest ever ❄️🧊https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/6ZDhLdlgWn

— Sky News (@SkyNews) January 24, 2023