Σε σίριαλ εξελίσσεται η παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρόλο που οι Παριζιάνοι ήταν σίγουροι για την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Αργεντινό σούπερ σταρ, τα πράγματα δεν φαίνονται να είναι ακριβώς έτσι.

Ο Pulga φέρεται να κάνει δεύτερες σκέψεις για την παραμονή του στο Παρίσι και τα σενάρια… οργιάζουν. Μάλιστα, ο Χεράρδο Ρομέρο έριξε στο τραπέζι και την Μπαρτσελόνα: «Μέχρι σήμερα, ο Μέσι δεν θέλει να ανανεώσει με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά αυτό δεν εγγυάται ότι θα έρθει στην Μπάρτσα», είπε σε live στο twitch που έκανε ο έγκυρος Ισπανός ρεπόρτερ.

🚨🚨| JUST IN: Leo Messi has changed his mind after winning the World Cup: He no longer wants to stay at PSG.@gerardromero [🎖️]

