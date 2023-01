Ηχησαν… καμπάνες στο χθεσινοβραδινό ματς με τον ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» διασύρθηκαν μέσα στο «σπίτι» τους και όπως φαίνεται, θα τρέξουν για τη μεταγραφική τους ενίσχυση.

Μετά τους Πούχατς και Λάζλο Κλεϊνχέισλερ, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει δικό του και τον Κάουλι Ολιβέιρα. Ο 27χρονος άσος αρέσει αρκετά στους ανθρώπους του «τριφυλλιού», με την περίπτωσή του να επανέρχεται στο πράσινο προσκήνιο.

Οπως αναφέρει ο Βούλγαρος δημοσιογράφος Μετόντι Σουμάνοβ, η Λουντογκόρετς έθεσε προθεσμία λίγων ημερών στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αποφασίσει αν θα καταβάλλει 2,5 εκατ. για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει με το πλευρό του τον Κάουλι, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομάδα της Βουλγαρίας. Ο Βραζιλιάνος άσος αγωνίζεται τόσο στο “8”, όσο και στο “10”, ενώ την εφετινή σεζόν μετράει 29 συμμετοχές με 7 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η βουλγαρική ομάδα είχε αποκτήσει τον Κάουλι από την Πάντερμπορν έναντι 600.000 ευρώ, ενώ προηγουμένως φόρεσε τη φανέλα της Κολωνίας, αλλά και της Ντούισμπουργκ. Αξίζει να σημειωθεί, πως το συμβόλαιό του με τη Λουντογκόρετς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024.

Δείτε τον Καούλι εν δράσει:

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου:

Take it or leave it: Ludogorets have given Panathinaikos a few days time to increase their bid and meet the €2.5m price tag of attacking midfielder Cauly, otherwise the deal is off the table. A few weeks ago PAO made a €1.5m bid which was immediately rejected by Ludogorets… pic.twitter.com/Yaw7pihK1h

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) January 23, 2023