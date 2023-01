Νέα μεγάλη ένταση στις σχέσεις Τουρκίας και Σουηδίας προκάλεσε η κίνηση του Σουηδοδανού ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Hard Course, Ράσμους Παλουντάν, χθες Παρασκευή, να κάψει ένα Κοράνι μπροστά στην τουρκική πρεσβεία στην Στοκχόλμη.

Λίγες μέρες πριν η Άγκυρα είχε αντιδράσει έντονα αφού σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη σουηδική πρωτεύουσα, ένα ομοίωμα του Τούρκου προέδρου κρεμάστηκε ανάποδα από έναν στύλο μπροστά από το δημαρχείο.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον επέκρινε μια «βαθιά ασεβή πράξη», ενώ εξέφρασε τη «συμπάθειά» του προς τους μουσουλμάνους.

«Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της δημοκρατίας. Αλλά αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και σωστό», δήλωσε με νόημα ο Κρίστερσον στο Twitter σε ανάρτηση που έκανε χθες Σάββατο το βράδυ.

«Το να καίει κανείς βιβλία που είναι ιερά για πολλούς είναι μια βαθιά ασεβής πράξη. Θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου προς όλους τους μουσουλμάνους που προσεβλήθησαν από τα όσα συνέβησαν στη Στοκχόλμη», πρόσθεσε ο Κρίστερσον.

Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.

