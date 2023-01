Εν ενεργεία αξιωματικός της αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε ένοχος για πολλές κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών εις βάρος 12 γυναικών σε μια περίοδο 18 ετών, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων στην ιστορία της Βρετανίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε σήμερα συγγνώμη λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει εντοπίσει την κακοποιητική συμπεριφορά του 48χρονου Ντέιβιντ Κάρικ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για 49 κατηγορίες, ανάμεσά τους και 24 βιασμοί, κατά το διάστημα 2003 έως 2020.

