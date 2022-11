Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ στους δρόμους της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης και μετείχαν σε πορείες που είχαν διοργανωθεί για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στη Μαδρίτη οι διαδηλωτές, πολλοί με μοβ ρούχα, πραγματοποίησαν πορεία στην Γκραν Βία, στο κέντρο της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, όπως: «το όχι είναι όχι, οτιδήποτε άλλο είναι βιασμός» και «εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε προϊόντα». Στην Βαρκελώνη διαδηλωτές χτυπούσαν τύμπανα και έριχναν φωτοβολίδες.

Από το 2003, όταν η στατιστική υπηρεσία άρχισε την επίσημη καταμέτρηση των απωλειών, 1.171 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της έμφυλης βίας στην Ισπανία, σύμφωνα με το υπουργείο Ισότητας. Μέχρι στιγμής το 2022, 38 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Ήρθα εδώ εξαιτίας του προβλήματος της έμφυλης βίας, εξαιτίας όλων αυτών των θανάτων που προκαλούνται, την κακομεταχείριση γυναικών (…)», δήλωσε η 42χρονη εκπαιδευτικός και κάτοικος Μαδρίτης Σουσάνα Ρίτα.

Thousands of people took to the streets in Spain to demand the end of violence against women.

The mass protest comes after revelations that some men had prison sentences reduced due to a loophole in the new sexual abuse law. pic.twitter.com/lOB9IT6mTs

— DW News (@dwnews) November 26, 2022