Τουλάχιστον 522 άνθρωποι σκοτώθηκαν τους τέσσερις μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, αναφέρει έκθεση μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τις ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

70 ανήλικοι νεκροί

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται 70 ανήλικοι και 68 αστυνομικοί ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε η HRANA (Human Rights Activists News Agency, «Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», την ίδρυσαν ιρανοί εξόριστοι το 2009), δίνοντας στη δημοσιότητα νέα έκθεση χθες Κυριακή.

Shots are seen and heard as #Zahedan residents chant: “Death to the oppressor, whether that be king or leader!” “No monarchy or supreme leader! Democracy, equality!” “Death to Khamenei and Larijani”#IranRevolution pic.twitter.com/1r3wqn3UpP — Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) January 13, 2023

Σχεδόν 20.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και 110 εξ αυτών αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι οποίες επισύρουν τη θανατική ποινή δυνάμει του ισλαμικού νόμου, πρόσθεσε η ΜΚΟ. Ηδη, τέσσερις διαδηλωτές εκτελέστηκαν.

Μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν σε πάνω από 160 πόλεις της χώρας από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων που εναντιώνονται στο θεοκρατικό καθεστώς.

Jan. 8 – Karaj, #Iran

Following reports that protesters Mohammad Ghobadlu & Mohammad Beroghani were taken to solitary confinement to await their execution, their parents & locals rallied outside Rajie Shahr Prison last night & chanted against the regime. #IranRevolution pic.twitter.com/v3PHNun6XY — Iran News Wire (@IranNW) January 9, 2023

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα αναλυτικό απολογισμό των διαδηλώσεων, τις οποίες χαρακτηρίζουν ταραχές υποκινούμενες από εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δεν διαψεύδουν, ούτε επιβεβαιώνουν τις εκθέσεις της HRANA.

Ο θάνατος της Αμινί

Εναυσμα των μαζικών κινητοποιήσεων ήταν ο θάνατος νεαρής Ιρανής κουρδικής καταγωγής.

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, πέθανε τη 16η Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών, που της πρόσαψε ότι δεν κάλυπτε πλήρως τα μαλλιά της και άρα παραβίαζε την εξαιρετικά αυστηρή νομοθεσία στην Ισλαμική Δημοκρατία για τον ενδυματολογικό κώδικα των γυναικών.

