Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε σήμερα πως ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Βαλέρι Γκεράσιμοφ αναλαμβάνει επικεφαλής των δυνάμεων της Μόσχας που συμμετέχουν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

⚡️Russia appoints Gerasimov in place of Surovikin as overall commander of war against Ukraine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 11, 2023