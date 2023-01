Οι μάχες για τον έλεγχο των πόλεων Σολεντάρ και Μπακμούτ στην ανατολική Ουκρανία είναι οι πιο «αιματηρές» για τις ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

«Ό,τι συμβαίνει σήμερα προς την κατεύθυνση της Μπακμούτ ή της Σολεντάρ είναι το πιο αιματηρό σενάριο αυτού του πολέμου», είπε ο Ουκρανός αξιωματούχος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις, ιδιαίτερα η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner, προσπαθούν να κατακτήσουν αυτήν την περιοχή του Ντονμπάς από το καλοκαίρι του 2022.

«Πολύ αίμα, πολλές μάχες πυροβολικού, πολλές μάχες σώμα με σώμα, ειδικά στο Σολεντάρ σήμερα», είπε λακωνικά ο Ποντόλιακ, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή είναι «το πιο καυτό σημείο του πολέμου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές στρατιωτικές απώλειες είναι «τεράστιες» και «ο ουκρανικός στρατός χάνει και αυτός άνδρες». «Σίγουρα, είναι περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν», είπε.

Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι οι απώλειες στην περιοχή Μπακμούτ – Σολεντάρ είναι ουσιαστικά στρατιώτες, με ελάχιστους πολίτες να ζουν ακόμη σε αυτήν την περιοχή, σε αντίθεση με τις μάχες στην Μαριούπολη στις αρχές του πολέμου που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Ουκρανούς αμάχους, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κιέβου.

«Μέχρι σήμερα (είναι το πιο αιματηρό), εξαιρουμένου του διαρκούς βομβαρδισμού της Μαριούπολης», τόνισε ο Ποντόλιακ, αλλά «αν στη Μαριούπολη το 90% των θανάτων ήταν αμάχων, στο Σολεντάρ και στην Μπακμούτ είναι στρατιώτες».

«Βλέπουμε την απολύτως ανεύθυνη στάση, για να το θέσω ήπια, της ρωσικής ελίτ απέναντι στους στρατιώτες της, οι οποίοι πεθαίνουν εκεί κατά χιλιάδες».

— The Lawyer ✘ (@WorldLawyerLive) January 11, 2023

🇺🇦🪖🇷🇺 #Mariupol Lo peor es que cada ciudad de #Ucrania se convierte en Mariupol después de la llegada de Rusia. Honestamente, mirando las imágenes de Bakhmut, no puedo decir dónde está Mariupol y dónde está #Bakhmut : Asesor del Alcalde Petro Andriushchenko. @ukraine_world pic.twitter.com/dZcjYHE9dA

POV: Epic shots of the battles for Bakhmut. pic.twitter.com/2AWv3EwluP

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) January 11, 2023