Απίστευτες σκηνές φέρνοντας στον νου όλων την επίθεση των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ πριν από δύο χρόνια, εκτυλίχθηκαν χθες στη Βραζιλία, με οπαδούς του πρώην προέδρου, Ζαΐρ Μπολσονάρο, να εισβάλουν σε κεντρικά κυβερνητικά κτίρια στη Μπραζίλια, λίγες μόλις ημέρες μετά την ορκωμοσία Λούλα ως νέου προέδρου της χώρας.

Το απόγευμα της Κυριακής υποστηρικτές του Μπολσονάρο πολιόρκησαν τους τρεις πυλώνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης – το προεδρικό μέγαρο, το ανώτατο δικαστήριο και το Κογκρέσο.

Οπαδοί του πρώην προέδρου της χώρας, τυλιγμένοι με τις σημαίες της χώρας τους και φωνάζοντας συνθήματα κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να εισβάλουν σε κυβερνητικά κτίρια.

Ο Λούλα κατήγγειλε ότι ο «λόγος» του ακροδεξιού πρώην αρχηγού του κράτους «ενεθάρρυνε» τους «φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο, στο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Κογκρέσο.

Αντιμέτωπος με μείζονα κρίση μόλις μια εβδομάδα αφότου άρχισε τη νέα του θητεία, έπειτα από τις δύο συναπτές προηγούμενες (2003-2010), ο πρόεδρος καταδίκασε τα γεγονότα «άνευ προηγουμένου στην ιστορία της Βραζιλίας».

«Θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν», τόνισε, αναφερόμενος σε αυτούς που ευθύνονται για τις λεηλασίες και τις καταστροφές. «Θα βρούμε επίσης αυτούς που τους χρηματοδότησαν», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός του κράτους έθεσε τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής της τάξης υπό τη διοίκηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων, για να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην Μπραζίλια, όπου η αστυνομία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την έφοδο χιλιάδων μπολσοναριστών.

Τα βίντεο-σοκ που κάνουν τον γύρο του πλανήτη

Ήδη μεγάλα ΜΜΕ ανά τον κόσμο κάνουν λόγο για μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας.

Στο twitter βίντεο έχουν αποτυπώσει καρέ-καρέ την χαοτική κατάσταση που επικράτησε στην Βραζιλία.

The Planalto Palace, considered an architectural jewel by late Oscar Niemeyer and home to .@LulaOficial, is being destroyed by deranged Bolsonaro followers, mockingly known in #Brazil as “Bolsominions” pic.twitter.com/s9HZtnLM6S — Robert Valencia (@rvalentwit) January 8, 2023

Breaking: Supporters of #Bolsonaro broke through barriers & entered the Brazilian congress in Brasilia. Luiz #Lula da Silva, a left-wing politician who was previously imprisoned for corruption, was inaugurated last week after narrowly defeating Bolsonaro. pic.twitter.com/sVdu9Lo83u — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) January 8, 2023

🇧🇷 The residence of the President of Brazil is captured by protestors pic.twitter.com/O6W5yzcoL2 — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) January 9, 2023