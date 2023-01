Η Μαρία Σάκκαρη μετέτρεψε σε… περίπατο την αναμέτρηση με την Ελίζ Μέρτενς και η Ελλάδα παραμένει στο τουρνουά. Η 27χρονη τενίστρια επικράτησε με 2-0 (6-1, 7-5 σε 1 ώρα και 23 λεπτά) και έκανε το 2-1 για την χώρα μας στη σειρά.

Μετά και το σημερινό αποτέλεσμα, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των ομίλων του Περθ (αύριο 4/1 το tie) όπου περιμένει Κροατία ή Γαλλία, με φόντο τα ημιτελικά της διοργάνωσης που θα διεξαχθούν στο Σίδνεϋ.

Ψύχραιμη και αποφασισμένη από την αρχή του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη έκανε τη… δουλειά για την «γαλανόλευκη» στο United Cup.

Με εξαίρεση τα πρώτα δύο game στο ματς που δυσκολεύτηκε στο σερβίς (τελικά κατέληξε να έχει 7 άσους στο ματς), η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν απόλυτη κυρίαρχος. Υπέπεσε σε μόλις τέσσερα λάθη στο πρώτο σετ (17 η Μέρτενς), ενώ είχε προβάδισμα με break στο 4-3 του δεύτερου σετ. Βρέθηκε να χάνει με 5-4 από την Βελγίδα στο δεύτερο σετ, ωστόσο ένα σερί 11 πόντων της χάρισε τη νίκη και την πρόκριση της χώρας μας.

Team Greece are through to the City Finals in Perth – and they are very excited about it! #UnitedCup pic.twitter.com/RQPrsBbRTY

— United Cup (@UnitedCupTennis) January 3, 2023