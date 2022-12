Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν από συντρίμμια ουκρανικού μη στελεχωμένου αεροσκάφους που έπεσαν σε στρατιωτική βάση στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Αμυνας της χώρας.

«Στις 26 Δεκεμβρίου γύρω στη 01:35 ώρα Μόσχας, ένα ουκρανικό μη στελεχωμένο αεροσκάφος κατερρίφθη σε χαμηλό ύψος ενώ προσέγγιζε τη στρατιωτική αεροπορική βάση Ενγκελς στην περιφέρεια Σαράτοφ», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

A Tu-95MS heavy bomber is said to have been completely destroyed in the attack.

«Ως αποτέλεσμα της πτώσης των συντριμμιών του μη στελεχωμένου αεροσκάφους, τρεις Ρώσοι στρατεύσιμοι του τεχνικού προσωπικού που βρίσκονταν στην αεροπορική βάση τραυματίστηκαν θανάσιμα».

Το υπουργείο πρόσθεσε πως δεν υπέστη ζημιές αεροπορικός εξοπλισμός.

🚨 Engels Air Force base in #Saratov, deep inside #Russia, 700 miles from #Kyiv has been struck again. The base is home to many strategic bombers used to bombard #Ukraine, including Tu-95 & Tu-160. In early December, Ukrainian drones successfully attacked this same base. pic.twitter.com/Anq2EEpQ6P

— Igor Sushko (@igorsushko) December 26, 2022