Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει ο 16χρονος Ρομά, Κώστας Φραγκούλης που δέχθηκε «εν ψυχρώ πυροβολισμό στο κεφάλι», όπως καταγγέλλεται, από αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια καταδίωξης επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ για καύσιμα.

Το 16χρονο παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Η οργή για τη στάση της αστυνομίας ξεχειλίζει, στην κοινότητα των Ρομά και όχι μόνο, με τα ερωτηματικά να είναι αμείλικτα, καθώς σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας εντοπίζονται σημεία που ερχονται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή για το συμβάν.

Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι, με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονική επίθεση, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι συνεχείς αυτές τις μέρες, ενώ σημειώνονται επεισόδια ανάμεσα σε Ρομά και αστυνομικούς.

Επεισόδια που προκλήθηκαν τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Αττικής μεταξύ Ρομά και αστυνομικών είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν, δέκα αστυνομικοί από σκάγια και ρίψεις πετρών και άλλων αντικειμένων, ενώ πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το MEGA, τα ξημερώματα σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην περιοχή Αυλίζα στο Μενίδι, όταν έφτασε η ομάδα ΟΠΚΕ Αθηνών στην περιοχή για να γίνει επιχείρηση, καθώς Ρομά είχαν στήσει οδοφράγματα και έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα από τον καταυλισμό, από τους οποίους τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο ο διοικητής της ομάδας ΟΠΚΕ Αθηνών και ένας ακόμη αστυνομικός της ίδιας ομάδας. Οι 2 αστυνομικοί μεταφέρθηκαν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα κατευθείαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο 401.

Η κατάσταση της υγείας του διοικητική της ΟΠΚΕ είναι κρίσιμη, καθώς τα σκάγια τον βρήκαν στο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί χαρακτήρισαν το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας καθώς η επίθεση ήταν ευθεία βολή με καραμπίνα σε κοντινή απόσταση.

Εν μέσω της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, σημειώθηκαν επίσης επεισόδια στον οικισμό των Ρομά «Αγία Σοφία» μετά από επέμβαση των ΜΑΤ για την καταστολή των αντιδράσεών τους. Σε ένα σκηνικό μεγάλης έντασης, φέρεται να έπεσαν πυροβολισμοί, ενώ στήθηκαν και οδοφράγματα.

Αντίστοιχο σκηνικό στήθηκε και στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης, όπου Ρομά διέκοψαν την κυκλοφορία στο δρόμο Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, άναψαν φωτιές και έσυραν στη μέση του οδοστρώματος κλαδιά και κάδους απορριμμάτων. Ενταση υπήρξε και τα ξημερώματα της Τρίτης στην Συμμαχική Οδό.

Διαμαρτυρίες και αποκλεισμούς δρόμων, καταδίκης της δολοφονικής αστυνομικής επίθεσης στον 16χρονο στην Θεσαλλονίκη, πραγματοποίησαν ακόμα Ρομά και επί της Λ. Μεσογείων στην Αθήνα, στο ύψος του νομισματοκοπείου αλλά στα Μέγαρα, στην περιοχή του Ζευγολατιού και στο Μενίδι στην οδό Λιοσίων.

Χθες, στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Ρομά και αστυνομικούς των ΜΑΤ, ενεπλάκη και ο πατέρας του 16χρονου.

Ο πατέρας του 16χρονου βρέθηκε μπροστά στα σκαλιά του Δικαστικού Μεγάρου, τη στιγμή της έντασης και οι αστυνομικοί των ΜΑΤ τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν και τον έσυραν στο δρόμο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αρχίσει να ουρλιάζει.

«Τον γιο μου σκότωσαν» φέρεται να ουρλιάζει ο άνδρας. Οι ένστολοι τρέχουν κατά πάνω του και τον ρίχνουν, ενώ ο ίδιος φαίνεται πως κρατά στο χέρι του ένα ξύλο. Επιχειρούν να τον ακινητοποιήσουν και ένας τον γρονθοκοπεί στην πλάτη. «Σταμάτα» ακούγεται να φωνάζει μία γυναίκα, που δηλώνει ότι είναι δικηγόρος.

Λίγο αργότερα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος και του επετράπη να εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο, συνοδεία του δικηγόρου της οικογένειας.

Το πρωί της Τρίτης ο 34χρονος αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος πυροβόλησε τον 16χρονο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης. Μέχρι την απολογία του ο 34χρονος κρατείται.

Ο 34χρονος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος του.

Μέσω του δικηγόρου του, o αστυνομικός, ισχυρίζεται ότι πυροβόλησε γιατί κινδύνευε η ζωή των συναδέλφων του. Ο 34χρονος φέρεται να ανέφερε ότι πυροβόλησε «μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό», ενώ για τον δεύτερο πυροβολισμό που έπληξε τον 16χρονο στο κεφάλι, φέρεται να ισχυρίστηκε πως πυροβόλησε «ενστικτωδώς προς τα κάτω, στοχεύοντας στα λάστιχα του αυτοκινήτου».

Παρουσιάζοντας στη συνέχεια την εκδοχή του για τις συνθήκες υπό τις οποίες άνοιξε πυρ, ανέφερε πως η μηχανή στην οποία επέβαινε κινούνταν με ταχύτητα και λόγω του οδοστρώματος είχε συχνές αναπηδήσεις. «Από την ένταση της στιγμής και την αστάθεια της μηχανής μία σφαίρα έφυγε στον αέρα και η άλλη βρήκε τον 16χρονο εγώ ήθελα να πυροβολήσω στα λάστιχα», φέρεται να είπε.

Ωστόσο, νέα ερωτήματα προκύπτουν μετά τη δημοσίευση βίντεο από κλειστά κυκλώματα καμερών, αλλά και από την κατάθεση του αστυνομικού, καθώς εντοπίζονται σημεία που έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή της Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταστήματος δείχνει ένα στιγμιότυπο από την αιματηρή καταδίωξη του 16χρονου Ρομά, από δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα the-brake.net που αναφέρει ότι προέρχεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταστήματος. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του Κώστα Φραγκούλη να στρίβει ενώ από πίσω του έρχονται οι δύο μοτοσικλέτες. Περίπου 500 μέτρα μετά, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός πυροβολεί τον 16χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε ότι ο 16χρονος «επιχείρησε να εμβολίσει μετωπικά το προπορευόμενο δίκυκλο της Ομάδας ΔΙΑΣ», κάτι που δεν προκύπτει ούτε από τα συγκεκριμένα πλάνα, ούτε από τα όσα έγιναν γνωστά σχετικά με την κατάθεση του 34χρονου.

Security camera footage of a store shows the pickup truck, driven by Kostas Fragoulis turning and being chased by 2 motorcycles of the DIAS police team.

500m down the road, a few seconds later, the police shot the 16-year-old. #thessaloniki #16χρονος #antireport pic.twitter.com/zOCwaQt2wk

— the brake (@TheBrakeNet) December 6, 2022