Διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη Συρία επιτέθηκαν σήμερα στο γραφείο του κυβερνήτη στη νότια πόλη Σουέιντα και έβαλαν φωτιά σε τμήματα του κτιρίου εν μέσω σφοδρών ανταλλαγών πυρών, δήλωσαν κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες.

The protests continued in the vicinity of the Governmental Saraya building in the city center of #Suwayda, and the image of the criminal regime placed on the front of the building was torn down#السويداء #سوريا #ادلب #درعا #حلب #دمشق #مظاهرات pic.twitter.com/SZTZzZUYkO

