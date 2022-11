Πώς μοιάζει η Black Friday των ονείρων σου; Μαντεύουμε ότι πρώτα από όλα έχει πραγματικές προσφορές, σε προϊόντα που τις άλλες μέρες του χρόνου ξεφεύγουν από το budget σου. Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι απουσιάζουν οι ουρές, και δεν θα μας ξάφνιαζε αν η διάρκειά της ξεπερνούσε το παραδοσιακό 24ωρο. Και, αν αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη, κάτι μας λέει ότι θα αρχίσεις να προσθέτεις μια σειρά από υπηρεσίες που θα την έφερναν πραγματικά στα μέτρα σου. Ε, έχουμε καλά νέα: φέτος, η Black Friday που σου αξίζει, έρχεται στα Public.

Ζήτημα (Black Friday) τιμής

Ας ξεκινήσουμε από τα ποσοτικά στοιχεία: τα Public, ο #1 omnichannel retailer στη χώρα μας, ανακοίνωσε 1.000.000 (!) προσφορές σε είδη τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακές συσκευές, που αγγίζουν έως και το 60%. Με λίγα λόγια, είτε αναζητάς εκπτώσεις στα πιο προηγμένα smartphones, είτε έχει φτάσει η ώρα να αντικαταστήσεις την τηλεόραση ή το ψυγείο σου, είτε αποφάσισες να βάλεις στη ζωή σου ένα κομψό smartwatch, το προϊόν που ονειρεύεσαι σε περιμένει σε κάποιο φυσικό κατάστημα Public – ή στο marketplace public.gr, για να αποφύγεις και τις ουρές.

Black Friday κάθε μέρα

Ίσως το μεγαλύτερο ελάττωμα της Black Friday να είναι η ημερομηνία της, αφού την τελευταία Παρασκευή του μήνα το budget μας είναι συνήθως αρκετά περιορισμένο. Όμως στα Public η «Μαύρη Παρασκευή» έχει ήδη σηκώσει αυλαία, επιτρέποντάς σου να αποκτήσεις νωρίτερα τα gadgets και τις συσκευές των ονείρων σου.

Κι αν ο προϋπολογισμός σου και πάλι δεν αρκεί για να εξοφλήσεις όλα τα προϊόντα που αξίζουν μια θέση στο καλάθι σου, η έξυπνη υπηρεσία Black Friday Now, Pay Later (δηλαδή, η υπηρεσία Buy Now, Pay Later της Klarna), σου δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσεις τις αγορές σου τώρα και να τις εξοφλήσεις σε τρεις άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα, προσαρμόζοντας την εμπειρία αγοράς στις δικές σου ανάγκες.

Η πιο ανέμελη «Μαύρη Παρασκευή»

Δεν είναι μόνο οι μεγάλες προσφορές και οι πολλές επιλογές. Η Black Friday στα Public μεταξύ άλλων ξεχωρίζει και για την ξεγνοιασιά της, που απογειώνει την εμπειρία του shopping. Πάρε για παράδειγμα την υπηρεσία Flex Delivery. Αν μένεις στην Αττική, τα Public σου δίνουν τη δυνατότητα να ορίσεις εσύ την ημερομηνία παραλαβής που σε εξυπηρετεί, εξαλείφοντας πλήρως τις αναμονές και κάνοντας εξαιρετικά απλούστερη την όλη διαδικασία.

Ταυτόχρονα – και ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας σου – η υπηρεσία Safety Net εξασφαλίζει ότι η σχέση σου με τη νέα σου συσκευή το καινούργιο σου gadget θα είναι… ανέφελη και μακροχρόνια. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σου προσφέρει προστασία συσκευών για έναν χρόνο – την οποία μπορείς να επεκτείνεις έως και στα πέντε χρόνια – για να έχεις πάντα την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεσαι. Σε τι μεταφράζεται αυτό; Μεταξύ άλλων, στην παροχή προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης, για να μην μένεις ποτέ ξεκρέμαστος, στη δωρεάν μεταφορά δεδομένων και εγγύηση επισκευής, αλλά και σε μια δωρεάν κάλυψη 100% για σπάσιμο οθόνης ή ζημιά από υγρό και μια δωρεάν αλλαγή μπαταρίας.

Όταν λέμε πως φέτος θα ζήσεις την αγαπημένη σου Παρασκευή της χρονιάς όπως σου αξίζει, το εννοούμε. Και ίσως δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί αίσθηση, αφού πρόκειται για τη Black Friday που διοργανώνουν τα Public, που ήταν και ο πρώτος retailer που έφερε τον θεσμό στην Ελλάδα, το 2016. Από την τεράστια ποικιλία των προϊόντων, μέχρι τις καινοτόμες υπηρεσίες και την παράταση του χρόνου των αγορών, έχεις στη διάθεσή σου όλα τα συστατικά που χρειάζεσαι για να ζήσεις τη «Μαύρη Παρασκευή» με τον δικό σου τρόπο.

