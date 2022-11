Η επίσκεψη του Γενς Στόλτενμπεργκ στην Τουρκία με κύριο στόχο να κάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στη Συμμαχία, ήταν επίσης μια ευκαιρία για να ζητήσει να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση με την Αθήνα.

«Σήμερα συζητήσαμε διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων, την κατάσταση στο Αιγαίο, τη μάχη μας κατά της τρομοκρατίας, την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ καθώς και την υποστήριξή μας στην Ουκρανία», σημείωσε ο κ. Στόλντεμπεργκ.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ κατά τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ζήτησε να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Αθήνα κάτι που τόνισε και κατά το τετ-α-τετ που είχε με τον Ερντογάν.

Δηλώνοντας ότι χαίρεται που φιλοξενείται από τον Ερντογάν, ο Στόλτενμπεργκ είπε: «Μετέφερα τις ευχαριστίες μου στον πρόεδρο Ερντογάν για τον καθοριστικό του ρόλο στη συνέχιση της συμφωνίας για τα σιτηρά. Επίσης, συζητήσαμε για την ολοκλήρωση της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, που θα ισχυροποιήσει τη συμμαχία μας».

Great to be hosted by President @RTErdogan in Istanbul. I thanked the President for his vital role in securing the continuation of the #Ukraine grain deal. We also discussed finalising #Finland & #Sweden’s #NATO membership, which will make our Alliance stronger. pic.twitter.com/tScfY7oUSy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 4, 2022