Η Ουκρανία έχει ενισχύσει τις δυνάμεις στις βόρειες περιοχές κοντά στη Λευκορωσία για να αντιμετωπίσει μια πιθανή νέα ρωσική επίθεση από την άλλη πλευρά των συνόρων, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Αυτή τη στιγμή, δεν παρατηρείται δημιουργία δύναμης κρούσης (στη Λευκορωσία). (Αλλά) υπάρχουν και θα υπάρχουν απειλές. Αντιδρούμε, έχουμε ήδη αυξήσει τα στρατεύματά μας στη βόρεια κατεύθυνση», δήλωσε ο Ολέξι Χρόμοφ, υπαρχηγός του γενικού επιτελείου σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Λευκορωσία είναι ο βασικός σύμμαχος της Ρωσίας στη σύγκρουση και έχει επιτρέψει στις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της ως αφετηρία για την επίθεση στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε χάρτη στη δημοσιότητα, στον οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις των στρατευμάτων, καθώς και οι ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ωρών.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/m5wToNnF5F

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 27, 2022