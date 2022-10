Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη Μελιτόπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι φιλορωσικές αρχές κατοχής.

«Αυτοκίνητο εξερράγη στην Μελιτόπολη κοντά στο κτίριο της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ‘ZaMedia'», διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους την οποία ανάρτησαν στο Telegram.

«Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά» σε αυτήν την έκρηξη, η οποία προκάλεσε την θραύση τζαμιών στις πόρτες και τα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους του κτιρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ένας από τους τραυματίες εισήχθη στο νοσοκομείο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Another video showing the aftermath of the explosion in #Melitopol. pic.twitter.com/oyezN4t0Ap

— NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2022