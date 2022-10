Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα ότι ρωσικοί πύραυλοι και ιρανικής κατασκευής drones έχουν καταστρέψει περισσότερο από το ένα τρίτο του ενεργειακού τομέα της χώρας του, απευθυνόμενος μέσω βιντεοσύνδεσης στη διάσκεψη που πραγματοποιείται στο Βερολίνο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε εξάλλου ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής «ούτε ένα σεντ» από τους πόρους που προορίζονται για την ανοικοδόμησή της και οι οποίοι ανέρχονται στα 17 δισεκ. δολάρια.

«Η Ρωσία καταστρέφει τα πάντα ώστε να είναι πιο δύσκολο για εμάς να περάσουμε τον χειμώνα», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος απευθυνόμενος στη διάσκεψη αυτή, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

@ZelenskyyUa reminds that defending Ukraine is paramount, at a time where «Russia destroys everything on its path», calls for proper & continued funding by Ukraine’s allies. Grateful to the Rammstein format & says financial coordination platform is needed. pic.twitter.com/KgHXjznXoz

— Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) October 25, 2022