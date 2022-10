Σε τροχιά αύξησης των συνδρομητών της επέστρεψε η Netflix το τρίτο τρίμηνο, δίνοντας ώθηση στην εταιρεία, η οποία προωθεί δύο σημαντικές στρατηγικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και της βάσης των συνδρομητών της, μετά από δύο τρίμηνα απωλειών.

Η νέα στρατηγική της Netflix θα «πονέσει» αρκετούς αφού βάζει φρένο στη κοινή χρήση λογαριασμού, εκτός αν ο συνδρομητής επιβαρυνθεί με επιπλέον χρέωση, το ύψος της οποίας δεν ανακοινώθηκε ακόμη.

Διαβάστε επίσης: Η Netflix αναζητά τρόπους για να φέρει πίσω τους συνδρομητές

Ανάσα από την αύξηση των συνδρομητών

Η εταιρεία πρόσθεσε 2,4 εκατομμύρια νέους συνδρομητές το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα 223 εκατομμύρια συνδρομητές στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι νέοι συνδρομητές της Netflix προήλθαν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά (104.000), αλλά ο πολύ μεγάλος όγκος αφορά και πάλι την Ασία όπου προστέθηκαν 1,43 νέοι συνδρομητές. Η πελατειακή βάση της στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική διευρύνθηκε και μάλιστα για πρώτη φορά ξεπέρασε εκείνη των ΗΠΑ και του Καναδά με τη Βόρεια Αμερική, όμως, να παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της από άποψη εσόδων.

Η εξέλιξη αυτή δίνει ανάσα στον κολοσσό του streaming, μετά από τις συνεχόμενες απώλειες χρηστών τα δύο προηγούμενα τρίμηνα που έθεσαν σε αμφισβήτηση την ικανότητά του να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό.

Κατόπιν αυτού, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 14%, ενώ μέχρι την Τρίτη η είχε σημειώσει απώλειες της τάξης του 60% περίπου στη διάρκεια του 2022.

Και, μπορεί ο αριθμός των νέων συνδρομητών να υπολείπεται των ιστορικών δεδομένων (είχε προσελκύσει 4,4 εκατομμύρια νέους πελάτες το γ’ τρίμηνο του 2021 και 8,3 εκατομμύρια το δ’ τρίμηνο του 2021), ωστόσο, όλες οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό και δίνουν μάχη για να αυξήσουν το χαρτοφυλάκιο των συνδρομητών τους, όπως επισημαίνει η WSJ.

Τα έσοδα της Netflix αυξήθηκαν 5,9% στα 7,93 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 3,5% στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αλλαγές

Η εταιρεία προωθεί δύο σημαντικές στρατηγικές αλλαγές με στόχο να αυξήσει τα έσοδά της και την πελατειακή της βάση. Καταρχάς προσθέτει διαφημίσεις στο παρεχόμενο πρόγραμμα μειώνοντας τη μηναία χρέωση για τους συνδρομητές που επιλέγουν αυτό το πακέτο.

Όπως ανακοίνωσε, προσδοκά ότι από αυτό θα έχει σημαντικά έσοδα και ήδη έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από της διαφημιστικές εταιρείες.

Δεύτερον, επιδιώκει να καταργήσει την κοινή χρήση κωδικού πρόσβασης εκτός εάν αυτό γίνεται επί πληρωμή από τους συνδρομητές που το κάνουν.

Η νέα πολιτική χρήσης της εταιρείας αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2023.

Αποχωρήσεις

Το ποσοστό των πελατών που αποχώρησαν από τις υπηρεσίες ροής υψηλής ποιότητας αυξήθηκε στο 5,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εταιρεία συνδρομητικής έρευνας Antenna, από 4,9% ένα χρόνο νωρίτερα.

Περίπου το 20% των συνδρομητών σε premium υπηρεσίες –στις οποίες περιλαμβάνονται το Netflix, το Disney+ της Walt Disney Co., το Hulu που ελέγχεται από την Disney, το AppleTV+ της Apple Inc. και το HBO Max της Warner Bros. Discovery Inc., μεταξύ άλλων— ακύρωσε τρεις ή περισσότερες συνδρομές στη διετία έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.