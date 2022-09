Ρώσοι σε απόγνωση προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλιτώσουν την επιστράτευση, που εξήγγειλε την Τετάρτη με διάγγελμά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τις φωτογραφίες νεαρών που προσπαθούν να περάσουν σε γεωργιανό έδαφος, να πυροδοτούν σχόλια χλεύης από την πλευρά των Ουκρανών.

This is how the Russian-Georgian border looks now. pic.twitter.com/EOFFXGo6eR

Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για «δειλία των Ορκ», όπως αποκαλούνται οι Ρώσοι στην Ουκρανία.

This is a #Georgian -Russian border , Larsi checkpoint from the #Russian Side , there is a long queue as Russians are massively trying to escape. pic.twitter.com/jZ0YQwQ33H

Μάλιστα, κάποιοι χρήστες στο Twitter σχολιάζουν ειρωνικά πως η Γεωργία είναι η ίδια χώρα στην οποία εισέβαλε η Ρωσία του 2008, αλλά τώρα οι Ρώσοι καταφεύγουν σε αυτήν για να παραμείνουν ασφαλείς.

Georgia is the same country that #Russia invaded in 2008, but now its own citizens are fleeing their country to be safe in #Georgia .

Thousands of vehicles have pilled up at the #Russian– #Georgian border checkpoint. pic.twitter.com/jYb65umgbt

— Bedir Mulla Reshid بدر ملا رشيد (@BedirMula) September 21, 2022