Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε την Κυριακή -σε μια ασυνήθιστη ομολογουμένως κίνηση- βόλτα στη Νέα Υόρκη, την οποία επισκέπτεται για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, βγάζοντας selfies με περαστικούς και συνομιλώντας ακόμη και με μια ραβίνο που συνάντησε στο Central Park.

Ο τούρκος πρόεδρος συνοδευόταν από τον πρέσβη της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Hasan Murat Mercan, και τον πρέσβη Feridun Sinirlioglu, απεσταλμένο της Τουρκίας στον ΟΗΕ.

Καθισμένος σε ένα παγκάκι, ένας άνδρας τον ευχαρίστησε για τον ρόλο του… στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Ήθελα να σας ευχαριστήσω για όσα έχετε κάνει στην Ουκρανία… για το σιτάρι που έρχεται (σ.σ. τη συμφωνία) και για τη βοήθεια στο να γίνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο. Είμαι πολύ περήφανος» είπε, όπως μετέδωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο τούρκος πρόεδρος έπεσε, επίσης, πάνω στη ραβίνο Rachel Goldenberg, η οποία είπε στον Ερντογάν ότι υπηρέτησε ως ραβίνος στο Κουίνς. Η Goldenberg εμφανίστηκε έκπληκτη που έπεσε πάνω στον τούρκο ηγέτη σε μια τυχαία βόλτα στο πάρκο.

«Θεέ μου, αλήθεια;» αναφώνησε, όταν της είπαν ότι ο άνδρας με το μπλε σακάκι ήταν ο Ερντογάν.

Turkish President Erdogan takes a stroll, interacts with people in Central Park, New York City as he is in the US to attend the 77th UN General Assembly session pic.twitter.com/yJmSjBGBSa

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 18, 2022