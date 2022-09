Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ τήρησε το Ηνωμένο Βασίλειο, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος, 20:00 τοπική ώρα).

Η καμπάνα του Μπιγκ Μπεν επρόκειτο να σημάνει μία φορά, σηματοδοτώντας την έναρξη και άλλη μία φορά, στο τέλος. Ωστόσο, το εμβληματικό ρολόι δεν σήμανε, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι να ερευνούν τους λόγους.

Εκπρόσωπος του κοινοβουλίου δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα για το θέμα, με τη μορφή του κατεπείγοντος, ωστόσο εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα της κηδείας.

Το ρολόι θα σημάνει εκ νέου σε διαστήματα του ενός λεπτού, καθώς η βασιλική πομπή με το φέρετρο της βασίλισσας θα αναχωρεί από το Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

The UK observes a national minute’s silence in honour of the late Queen Elizabeth IIhttps://t.co/NwDBTrtgiC pic.twitter.com/y7rwze4gaZ

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 18, 2022