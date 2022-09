Πολύ ισχυρός σεισμός, της τάξης των 7,2 Ρίχτερ έγινε το πρωί της Κυριακής στην Ταϊβάν. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 86 χιλιόμετρα ανατολικά της Γιουτζίνγκ. Μάλιστα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Να σημειώσουμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στο αραιοκατοικημένο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του νησιού, ενώ δεν υπάρχουν

άμεσες αναφορές για ζημιές.

Από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών. Να προσθέσουμε ότι οι Αρχές της Ταϊβάν δεν εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι για σεισμούς που είναι μεγέθους κάτω των 7 βαθμών. Ισχυρός σεισμός είχε σημειωθεί και το Σάββατο.

Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX

— Will Ripley (@willripleyCNN) September 18, 2022