Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την ανατολική Παπούα-Νέα Γουινέα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πολλούς τραυματίες.

Η βουλευτής Κέσι Σαουάνγκ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην περιφέρειά της σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι σε ορεινά χωριά ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τη Σαουάνγκ, προκλήθηκε κατολίσθηση του εδάφους με αποτέλεσμα να θαφτούν σπίτια κάτω από τα χώματα και να κοπεί στα δύο ένα χωριό.

MUST WATCH – Incredible Video of the #PapuaNuevaGuinea #Papua #earthquake pic.twitter.com/0ItEqTzRYh

Στη γειτονική πόλη Ουάου, οι υπεύθυνοι του ορυχείου Κοράνγκα ανακοίνωσαν ότι τρεις μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν.

Στην περιοχή αυτήν τα μέσα επικοινωνίας είναι περιορισμένα και δεν υπάρχουν πολλοί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, γεγονός που περιπλέκει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Μικρές αεροπορικές εταιρείες και μέλη ιεραποστολών βοήθησαν στην αεροπορική μεταφορά ορισμένων τραυματιών μέσα από τη ζούγκλα. «Είναι πολύ δύσκολο το έδαφος, ο καιρός. Είναι πρόκληση» είπε ο Νέλι Πουμάλι, της εταιρείας Manolos Aviation, που μετέφερε έναν τραυματία και επιχειρούσε να επιστρέψει στο σημείο της καταστροφής.

Large ground cracks appear in several locations of Goroka after massive earthquake strikes Papua New Guinea. pic.twitter.com/sQsJmAD4VX

— Abdul Quadir – عبد القادر (@Journaltics) September 11, 2022