Το πάθος της βασίλισσας Ελισάβετ δεν ήταν μόνο τα σκυλιά αλλά και τα άλογα. Και όταν λέμε άλογα, δεν εννοούμε μόνο την αγάπη της γι’ αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Η Ελισάβετ παθιαζόταν με τους αγώνες στον ιππόδρομο.

Από πολύ μικρή ηλικία και καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής της, παρακολουθούσε συγκεκριμένους αγώνες και παθιαζόταν μέχρι… παρεξηγήσεως, θα μπορούσε να πει κάποιος.

Το παρακάτω βίντεο δημοσίευσε η εφημερίδα «Sun» και δείχνει την βασίλισσα Ελισάβετ να παρακολουθεί αγώνες ιπποδρομίας όπως ακριβώς παρακολουθούν οι τζογαδόροι.

Η αγωνία στο πρόσωπο της, τα ουρλιαχτά της -όπως φαίνονται στο βίντεο- αλλά και τα χοροπηδητά της στις εξέδρες, δείχνουν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήταν απλά θεατής αλλά μία παθιασμένη οπαδός των αγώνων ιπποδρομίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Queen Elizabeth II: Look back at Queen’s love of horse racing throughout her life pic.twitter.com/ebDmavEuJU

— The Sun (@TheSun) September 8, 2022