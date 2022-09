Χειροπέδες στον μεγαλύτερο κλέφτη αυτοκινήτων του κόσμου κατάφεραν να περάσουν οι αστυνομικοί του Δελχί της Ινδίας.

Ο άνδρας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη, συνελήφθη έχοντας στο ενεργητικό του περισσότερες από 5.000 κλοπές.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές συνέλαβαν τον 54χρονο Anil Chauhan, ο οποίος ξεκίνησε την παράνομη δράση του στο μακρινό 1998!

Central Distt Spl staff nabbed a criminal with 181 previous cases; a known smuggler of rhino horns, stole over 5000 vehicles from various parts of country. Was a Class I contractor in Assam govt. 6 desi pistols, 7 live cartridges,1 stolen car & bike recovered. #DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/WkrFuZSay3

— DCP Central Delhi (@DCPCentralDelhi) September 5, 2022