Ο Κένεθ Φελτς ήταν 90 ετών όταν αποφάσισε να αποκαλύψει στην οικογένειά του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Κατά τη διάρκεια του λοκντάουν στο Κολοράντο, όπου ζει σήμερα, αναγνώρισε ότι απλά δεν μπορούσε να ξεχάσει έναν άνδρα που ερωτεύτηκε πριν από 70 χρόνια.

Ως εκ τούτου, παρά τους μεγαλύτερους φόβους του, έκανε την επιλογή να μιλήσει στην οικογένειά του για το ποιος είναι, αναφέρει η Denver Post. Έκτοτε, ενημέρωσε το προφίλ του στο Facebook, με μία φωτογραφία που τον απεικονίζει να φοράει ένα φωτεινό φούτερ με κουκούλα στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Η κόρη του δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανη για εκείνον που διεκδικεί τη σεξουαλικότητά του και βγαίνει μπροστά.

«Είναι τόσο γενναίος και δεν το συνειδητοποιεί καν», επιβεβαίωσε η κόρη του Rebecca Myes. «Είναι εξαιρετικό». Αρχικά, ο Κένεθ δεν σχεδίαζε ποτέ να «βγει από τη ντουλάπα». Πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει το μυστικό του μέχρι τον τάφο. Ωστόσο, ενώ έγραφε την αυτοβιογραφία του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατακλύστηκε από μια πλημμύρα αναμνήσεων.

Μέσα από τη συγγραφή του, μπόρεσε να σκεφτεί την ιστορία του με τη μοναδική του αληθινή αγάπη, έναν άνδρα που ονομαζόταν Φίλιπ. Το ζευγάρι ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλον στη δεκαετία του 1950 στην Καλιφόρνια, αλλά ο Κένεθ αποφάσισε να ζήσει τη ζωή του ως στρέιτ άνδρας, επειδή «ήταν πιο εύκολο έτσι».

Πρόσφατα, όμως, συνειδητοποίησε ότι ήθελε η οικογένειά του να γνωρίζει την αλήθεια για τη σεξουαλικότητά του. «Ήμουν στην ντουλάπα όλη μου τη ζωή – βαθιά στην ντουλάπα, πίσω από σειρές και σειρές ρούχων», παραδέχτηκε ο Κένεθ. «Ανοίγοντας αυτή την πόρτα μπροστά, είχα μεγάλο φόβο για το τι θα έλεγαν οι άνθρωποι. Ανησυχούσα πολύ γιατί χρειαζόμουν τους ανθρώπους και δεν άντεχα στη σκέψη ότι θα τους έχανα μόνο και μόνο επειδή αποφάσισα επιτέλους να είμαι αυτός που πραγματικά είμαι».

Ενημέρωσε όλους στην οικογένειά του ότι ήταν ομοφυλόφιλος μέσω Facebook και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εξήγησε ότι πάντα ένιωθε σαν να είχε «δύο προσωπικότητες που ζούσαν μέσα του: Ο Kεν, ένας στρέιτ άνδρας, και ο Λάρι, ένας γκέι άνδρας». Μετά από δεκαετίες καταπίεσης του Λάρι, ήρθε η ώρα να τον αφήσει να βγει στο φως.

Η στιγμή είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή γι’ αυτόν και την κόρη του, επειδή και η Ρεβέκκα, αφού αποφοίτησε από το κολέγιο, αποκάλυψε ότι είναι λεσβία. Ο πατέρας αποδέχτηκε μεμιάς την απόφασή της και υποστήριξε την κόρη του και τη σύντροφό της, Tracie Mayes (παρόλο που ο ίδιος επεξεργαζόταν τα δικά του εσωτερικευμένα ζητήματα).

Ο Κένεθ συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι ήταν ομοφυλόφιλος όταν ήταν 12 ετών. Αρνήθηκε να το αποκαλύψει εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπιζόταν η LGBTQ+ κοινότητα όταν μεγάλωνε. Είπε: «Το coming out στις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70 ήταν φρικτό. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω coming out πριν. Δεν υπήρχε γκέι κοινότητα, δεν υπήρχαν πραγματικά γκέι οργανώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι που έκαναν coming out το έκαναν μόνοι τους, χωρίς υποστήριξη. Και υποθέτω ότι δεν είχα το θάρρος να αντιμετωπίσω την κοινωνία εκείνη την εποχή, οπότε απλά προχώρησα και το έθαψα».

Τώρα, παραδίδεται εντελώς στον «Λάρι». Εκτός από το φούτερ του ουράνιου τόξου, ο 90χρονος αγόρασε μια σημαία του ουράνιου τόξου για να την κρεμάσει πίσω του, στον τοίχο για τις διαδικτυακές συναντήσεις της ομάδας LGBTQ+ ηλικιωμένων. Επίσης, συγκεντρώνει χρήματα και συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την υποστήριξη της κοινότητας. Πρόσφατα, συμμετείχε σε έναν εικονικό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων. Η Tracie δήλωσε: «Φαίνεται να αναπληρώνει τον χαμένο χρόνο και πραγματικά είναι χαρούμενος, πράγμα που είναι φανταστικό».