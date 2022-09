Προκειμένου να θεωρείται κανείς αναντικατάστατος στη δουλειά του, θα πρέπει να έχει όχι μόνο τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες, αλλά και soft skills, καθώς αυτά θα τον διαχωρίσουν από τις επαναλαμβανόμενες και τυποποιημένες εργασίες που πλέον πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο από τεχνολογικά εργαλεία.

Σύμφωνα με τον Bernard Marr, συγγραφέα του βιβλίου Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World, οι δέκα δεξιότητες που θα αναζητούν περισσότερο οι εργοδότες στην επόμενη δεκαετία είναι οι εξής:

Ψηφιακές ικανότητες

Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να πλοηγηθεί, να μάθει και να δουλέψει με ευκολία στον ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει κανείς να μπορεί να χειρίζεται συσκευές, λογισμικά και εφαρμογές με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, αλλά και να αντιλαμβάνεται την επίδρασή τους στη δουλειά του.

Χρήση δεδομένων

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι πλέον πολλές εταιρείες διαχειρίζονται τεράστιους όγκους δεδομένων, θα απαιτούνται συνεχώς περισσότερα άτομα, τα οποία θα μπορούν να παίρνουν τα στοιχεία αυτά και να τα αξιοποιούν αποδοτικά. Θα πρέπει να έχει κανείς δυνατότητα πρόσβασης στα σωστά δεδομένα, να τα χρησιμοποιεί με άνεση και να μπορεί να αξιολογεί την αξιοπιστία τους.

Κριτική σκέψη

Στην εποχή της παραπληροφόρησης, των φουσκών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των καταιγιστικών πληροφοριών, η κριτική σκέψη βρίσκεται ήδη ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων. Θα πρέπει κανείς να αναλύει ζητήματα και καταστάσεις βάσει των στοιχείων που έχει μπροστά του και όχι ανάλογα με τις πεποιθήσεις του ή επηρεαζόμενος από άλλους παράγοντες.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Πρόκειται για τη δυνατότητα έκφρασης και ελέγχου των συναισθημάτων σας. Ένας συναισθηματικά νοήμων εργαζόμενος αντιλαμβάνεται πώς τα συναισθήματά του επηρεάζουν τη συμπεριφορά του και τους γύρω του, ενώ επίσης μπορεί να τα χειριστεί ανάλογα.

Δημιουργικότητα

Μία πτυχή της δημιουργικότητας είναι να μπορεί κανείς να υλοποιήσει καινοτόμες ιδέες. Όσο περισσότερες εργασίες αναθέτουμε σε μηχανήματα, τόσο η δημιουργικότητα θα ανεβαίνει στη λίστα των προτεραιοτήτων.

Συνεργασία

Δεδομένου ότι η υβριδική εργασία και η τηλεργασία διεισδύουν όλο και περισσότερο στο μοντέλο των επιχειρήσεων, η συνεργασία και η ομαδικότητα αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, με εργαζομένους να μεταπηδούν από πρότζεκτ σε πρότζεκ, θα πρέπει κανείς να μπορεί να συνεργαστεί και να επικοινωνεί αποδοτικά με έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων.

Ευελιξία

Στο μέλλον θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε συχνότερα στις νέες τεχνολογίες, την αυτοματοποίηση, την επιτάχυνση των ρυθμών της δουλειάς και τις διάφορες αναταραχές που πλήττουν τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να μπορούμε να αναδειχθούμε σε περιβάλλοντα συνεχούς αλλαγής, όντας ανοιχτόμυαλοι, φιλοπερίεργοι και διατεθειμένοι να μάθουμε νέα πράγματα.

Ηγετικές ικανότητες

Με καλή καθοδήγηση, οι εργαζόμενοι θα βγάζουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ παράλληλα οι ομάδες και τα πρότζεκτ θα κατανέμονται όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Ανεξαρτήτως εάν διαχειρίζονται ένα πρότζεκτ, μία ομάδα ή ένα ολόκληρο τμήμα, όλοι θα πρέπει να έχουν καλές δυνατότητες ηγεσίας.

Διαχείριση χρόνου

Η καλή διαχείριση χρόνου είναι απαραίτητη για την παραγωγικότητά μας, αλλά και για την ψυχική μας υγεία. Αυτό δεν σημαίνει να δουλεύει κανείς περισσότερο, απλώς πιο έξυπνα, σώζoντας τις πιο παραγωγικές ώρες για τις πιο απαιτητικές εργασίες.

Να μαθαίνετε συνεχώς

Ανεξαρτήτως ηλικίας και επαγγελματικού κλάδου, θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να μάθετε τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αγορά εργασίας του μέλλοντος. Θα πρέπει δηλαδή να είστε ανοιχτοί σε αλλαγές και να βρίσκεστε σε εγρήγορση.

Με πληροφορίες από moneyreview και Forbes