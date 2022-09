Παίκτης της Λεβερκούζεν είναι και επίσημα ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι αφού ανακοινώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του από τη Τσέλσι για τη φετινή σεζόν.

Ο 22χρονος μέσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Τόμας Τούχελ για τη φετινή σεζόν όμως τον υπολογίζει για το μέλλον αφού δεν μπήκε ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή από τον Αγγλικό σύλλογο.

Ο Χάντσον-Οντόι ελπίζει ότι στη Λεβερκούζεν θα βρει χρόνο συμμετοχής, και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, δεδομένου ότι η Μπάγερ μετέχει στο Champions League και με τις εμφανίσεις του θα προσπαθήσει να είναι στο ερχόμενο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στο Κατάρ.

Ταυτόχρονα οι Ασπιρίνες ανανέωσαν και τον βασικό τους πορτιέρε, Λούκας Χραντέτσκι μέχρι το 2026.

⚫️🔴 Hi @Calteck10!

In unserer Instagram-Stories nehmen wir euch mit durch die ersten Stunden von Callum Hudson-Odoi in Leverkusen.

👉 https://t.co/bzuS02Y3UN#Werkself | #Bayer04 pic.twitter.com/cEHO0DDjoI

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 30, 2022