Στην Premier League με την φανέλα της Φούλαμ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γουίλιαν. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Ιταλός έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο 34χρονος έχει ήδη περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους Λονδρέζους.

Η Φούλαμ θα αποτελέσει τον έκτο σταθμό στην καριέρα του πολύπειρου Βραζιλιάνου, μετά τις φανέλες των Τσέλσι, Άρσεναλ, Σαχτάρ, Ανζί και Κορίνθιανς.

Διαβάστε επίσης: Τι είπε ο Ιτούδης για την κατάσταση των Παπαγιάννη, Σλούκα και Κώστα Αντετοκούνμπο

William has just completed medical tests in London and he’s signing the contract right now as new Fulham player. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC

Willian returns to Premier League on a one year deal. pic.twitter.com/MzNXLqSWXA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022