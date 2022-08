Η γραφική ακτογραμμή της Κριμαίας, διάσημη για τα τιρκουάζ νερά της και τις όμορφες αμμουδιές της, αποτελεί αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό των Ρώσων τουριστών εδώ και δεκαετίες.

Φέτος, όμως, οι χαλαρωτικές διακοπές που ονειρεύονταν πολλοί Ρώσοι αποδείχθηκαν μάλλον… τρομακτικές, καθώς στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι εκρήξεις και οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών υποδομών.

Στα social media κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες βίντεο και φωτογραφίες που καταγράφουν ένα αλλόκοτο θέαμα: ειδυλλιακές παραλίες της Κριμαίας γεμάτες παραθεριστές που απολαμβάνουν το μπάνιο τους, ενώ στο φόντο εμφανίζονται καπνοί από εκρήξεις και στρατιωτικά ελικόπτερα.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.

Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

🎶Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 11, 2022