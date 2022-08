Νεκρός είναι ο γνωστός stand-up κωμικός στις ΗΠΑ, Teddy Tay, ο οποίος έκλεισε τα 32 του χρόνια πριν από δύο εβδομάδες. Άγνωστη παραμένει η αιτία του θανάτου του.

Την είδηση για τον χαμό του επιβεβαίωσε η Comedy Central μέσω ανάρτησής της στο Twitter.

«Ο Teddy Ray ήταν ένας ξεκαρδιστικός και αγαπημένος ερμηνευτής. Θα λείψει πολύ από όλη την κωμική κοινότητα», τονίζεται στη σχετική ανάρτηση.

Teddy Ray was a hilarious and beloved performer. He’ll be deeply missed by the entire comedy community. pic.twitter.com/45xrqIL4QM

— comedycentral (@ComedyCentral) August 13, 2022