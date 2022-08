Ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας Mohammad Fahad al-Qahtani πέθανε κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης αφιερωμένης στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι. Την ώρα που ήταν στο βήμα και εκθείαζε το έργο του Σίσι, ο al-Qahtani κατέρρευσε και σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ πέθανε.

Ο Al-Qahtani, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Al-Salam Holding Company, περιέγραψε τον Abdel Fattah Al-Sisi ως κοσμήτορα της ανθρωπότητας και άνθρωπο της ειρήνης, πριν πέσει στο έδαφος, όπως αναφέρει το arabi21.com.

#Saudi ambassador dies in middle of speech in #Cairo at Arab-African Conference 👀#SuddenAdultDeathSyndrome #suddendeaths2022 pic.twitter.com/GFDzxdle4E

— ★ GNI ★ GAIA NEWS INTERNATIONAL (@GaiaNewsIntl) August 9, 2022