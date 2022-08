Ο Βρετανός συγγραφέας και εικονογράφος Ρέιμοντ Μπριγκς, το άλμπουμ του οποίου «Ο Χιονάνθρωπος» μάγεψε γενιές παιδιών σ’ ολόκληρο τον κόσμο, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

«Ξέρουμε ότι τα βιβλία του Ρέιμοντ άγγιξαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα λυπηθούν με την είδηση αυτή», ανέφεραν οι οικείοι του στην ανακοίνωση.

«Ο Χιονάνθρωπος», ένα άλμπουμ χωρίς κείμενο που κυκλοφόρησε το 1978 ζωγραφισμένο με χρωματιστά μολύβια, είναι το γνωστότερο έργο του Ρέιμοντ Μπριγκς και έχει πουλήσει 5,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Ήρωάς του είναι ένα μικρό αγόρι με κόκκινα μαλλιά, που φτιάχνει με τα χέρια του έναν χιονάνθρωπο, ο οποίος παίρνει ζωή.

Μια ταινία κινουμένων σχεδίων γυρίστηκε το 1982 βασισμένη στο άλμπουμ αυτό και παρουσιάσθηκε με μια εισαγωγή από τον τραγουδιστή Ντέιβιντ Μπόουι.

Η ταινία και η αξέχαστη μουσική του παραμένουν έκτοτε συνδεδεμένα με τη μαγεία των Χριστουγέννων.

«Λάτρευε τα σκίτσα των θαυμαστών του, ιδιαίτερα αυτά των παιδιών, και τα κρεμούσε στον τοίχο του στούντιό του», αφηγήθηκε η οικογένειά του.

«Όλοι όσοι βρίσκονταν κοντά του γνώριζαν το ασεβές χιούμορ του, που μπορούσε να είναι δηκτικό όταν επρόκειτο για την εξουσία. Τού είχε αρέσει το άρθρο της εφημερίδας The Guardian που τον περιέγραφε σαν έναν ‘εικονοκλαστικό εθνικό θησαυρό’», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τα πιο διάσημα έργα του Ρέιμοντ Μπριγκς είναι εμπνευσμένα από τη ζωή του και νοσταλγικά της Αγγλίας της παιδικής ηλικίας του, των χρόνων του 1930 και του 1940 στο Γουίμπλεντον, νοτιοδυτικά του Λονδίνου.

Το έργο του αναφέρεται στην ιστορία της βρετανικής κοινωνίας του 20ου αιώνα, αντανακλώντας τις κοινωνικές τάξεις, την εκπαίδευση και την εξέλιξη της πολιτικής.

Το «Father Christmas» ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ρέιμοντ Μπριγκς. Σ’ αυτό το άλμπουμ, ο Άγιος Βασίλης είναι ένας οξύθυμος γέρος που απεχθάνεται το κρύο και το χιόνι και βρίσκει πολύ κοπιαστικό να παραδίδει δώρα.

Το «Fungus the Bogeyman», ένα άλλο κλασικό άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 1977, έχει ως ήρωα ένα μάλλον απωθητικό πλάσμα με υπαρξιακά άγχη. Ο Ρέιμοντ Μπριγκς είχε εξομολογηθεί ότι εμπνεύσθηκε από τον εαυτό του – «έναν άνδρα μέσης ηλικίας, μίζερο, απογοητευμένο και κακόκεφο»- για να δημιουργήσει τον ήρωα αυτόν.

Πιο πρόσφατα, το 2019, ο Ρέιμοντ Μπριγκς είχε ασχοληθεί με τα γηρατειά και το θάνατο σ’ ένα μελαγχολικό άλμπουμ («Time for Lights Out», «Καιρός να σβήσουν τα φώτα»).

Συνεργαζόταν επίσης με το The Oldie, ένα περιοδικό που δημιουργήθηκε ως μια «χαρούμενη εναλλακτική επιλογή απέναντι σε έναν Τύπο εμμονικό με τη νεότητα και τη διασημότητα».

