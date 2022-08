Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει μία θέση στο πάνθεον του ευρωπαϊκού, και όχι μόνο, ποδοσφαίρου καθώς βάσει τίτλων θεωρείται μια από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών.

Απόψε, η πολυνίκης του Champions League, σκοπεύει να προσθέσει ακόμα έναν τίτλο στη πλούσια τροπαιοθήκη της χωρίς ωστόσο να έχει εύκολο έργο, απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης κι ας είναι το ξεκάθαρο φαβορί.

Οι «Μερένγκες» έχουν κατακτήσει 14 τρόπαια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο έχουν παίξει σε 7 Super Cup καθώς οι έξι τίτλοι ήρθαν πριν από το 1972 όπου καθιερώθηκε ο θεσμός αυτός.

Η πρώτη παρουσία της Ρεάλ στο Super Cup δεν ήταν η ιδανική, καθώς συστήθηκε στον θεσμό με ήττα, την πρώτη χρονιά που το φορμάτ άλλαξε και οι αγώνες από διπλοί από εκεί και πέρα θα ήταν μονοί.

Τη σεζόν 1997-1998, η «βασίλισσα» κέρδισε στον τελικό του Champions League τη Γιουβέντους και πέρα από το γεγονός ότι επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης 32 χρόνια μετά, εξασφάλισε και την παρουσία της σε αγώνα όπου θα αντιμετώπιζε τη νικήτρια του κυπέλλου UEFA για την ανάδειξη της κορυφαίας ομάδας της Ευρώπης από τους δύο θεσμούς.

Νικήτρια ήταν η Τσέλσι με 1-0 η οποία κατά κάποιον τρόπο δεν άφησε τους «Μερένγκες» να χαρούν ολοκληρωτικά την επιστροφή τους στις μεγάλες Ευρωπαικές διακρίσεις.

Μετά τη νίκη με 3-0 επί της Βαλένθια στον τελικό του Champions League η Ρεάλ είχε ακόμα μια ευκαιρία να πάει στη Μαδρίτη το τρόπαιο που ακόμα δεν κοσμούσε το μουσείο της.

Όμως η Γαλατάσαραϊ δεν ήταν εύκολη αντίπαλος και αυτό αποδείχτηκε από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή στην παράταση όπου ο φωτεινός πίνακας έγραφε 1-2 υπέρ της Τουρκικής ομάδας.

Τρίτος τιτλος σε τέσσερα χρόνια και αυτή τη φορά οι Ισπανοί ήταν αποφασισμένοι να τον πάνε πακέτο πίσω στους οπαδούς τους, με αυτόν του Super Cup. Νίκη με 2-1 επί της Λεβερκούζεν στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και επόμενη αντίπαλος για το πολυπόθητο τρόπαιο, η Φέγενορντ.

Η γρουσουζιά της διοργανώτριας πόλης, του Μονακό επιτέλους θα σταματούσε και το τελικό 3-1 θα έδινε στους Μαδριλένους επιτέλους τον τίτλο που έλειπε από τη συλλογή τους.

Η δεκαετία 2010-20, ανήκει δικαιωματικά στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά τις Ευρωπαικές διακρίσεις καθώς κατάφερε το απίστευτο των τριών σερί κατακτήσεων Champions League ενώ συνολικά έφτασε στην κορυφή τέσσερις φορές.

Όλες αυτές τις συνόδευσε και με το Super Cup με εξαίρεση το 2018 όπου την κέρδισε η συμπολίτισσα Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-2 στη παράταση.

Με τις νίκες επί των Ατλέτικο (2014, 2016), Γιουβέντους (2017), πήρε μαζί με το Champions League το εισιτήριο για το Super Cup όπου αντιμετώπισε τη Σεβίλλη (2014:2-0, 2016: 3-2 στην παράταση) αλλά και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2017 την οποία νίκησε 2-1.





Έχοντας πλέον βρει τη μυστική συνταγή η «βασίλισσα της Ευρώπης» σκοπεύει να γυρίσει στον θρόνο και σε αυτόν τον θεσμό από τον οποίο λείπει από το 2017, και να μεγαλώσει έτσι ακόμα περισσότερο τον χώρο του μουσείου όπου φιλοξενούνται τα τρόπαια της μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

European champions meet in Helsinki 🇫🇮🏆

Real Madrid 🆚 Frankfurt. Who will secure the UEFA Super Cup tonight? #SuperCup pic.twitter.com/kfZa9pdGBm

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2022