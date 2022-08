Ένα… ατυχές περιστατικό είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την ώρα που αποβιβάστηκε από το ελικόπτερο με τη σύζυγό του Τζιλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μάταια προσπάθησε να φορέσει το σακάκι του, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο. Ο αέρας δεν του επέτρεψε να… βρει το μανίκι με αποτέλεσμα να ζητήσει βοήθεια από τη σύζυγό του.

Η Πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, έσπευσε να τον βοηθήσει για να φορέσει το σακάκι του, λίγο πριν του πέσουν τα γυαλιά ηλίου.

President Biden struggles to put on his blazer before dropping his trademark Aviators pic.twitter.com/6t0oQFw0H2

— Breaking911 (@Breaking911) August 8, 2022