Ενταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και πορείας για τον απεργό πείνας, Γιάννη Μιχαηλίδη, το αίτημα αποφυλάκισης του οποίου απέρριψε το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας, την ώρα που η υγεία του κρατούμενου έχει παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση.

Σύμφωνα με καταγγελίες όσων βρέθηκαν χτες στην πορεία, οι άντρες των ΜΑΤ επιτέθηκαν αναίτια στους διαδηλωτές, κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Η απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε όσους συμμετείχαν στην πορεία για τον Γιάννη Μηχαηλίδη, το ξύλο σε φωτογράφους που κάλυπταν την διαδήλωση, αλλά και το δακρυγόνο που πετάχτηκε σε άτομο με κινητικά προβλήματα που ήταν σε αμαξίδιο, έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Και προκάλεσαν την αντίδραση του Αρχηγείου της Αστυνομίας το οποίο διέταξε Ενορκη Διοικητική Ερευνα για τους αστυνομικούς που χτύπησαν διαδηλωτές, ενώ τους απομάκρυνε προσωρινά από την υπηρεσία τους.

Ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται ωστόσο στο φως της δημοσιότητας, από τον κινηματογραφιστή και δημοσιογράφο Αλέξη Νταλούμη, με τα όσα σημειώθηκαν χτες στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα βίντεο το οποίο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έχει συλληφθεί από τις αρχές.

Αν και ο συγκεκριμένος δεν κάνει κάτι, είναι δεμένος πισθάγκωνα και οδηγείται από δύο άνδρες των ΜΑΤ, ένας άλλος έρχεται από πλάγια και ξαφνικά, άνευ λόγου και αιτίας του ρίχνει μία μπουνιά στο πρόσωπο και φεύγει.

Shameful combination of brutality and cowardice from Greek Police at the #michailidis_hunger_strike Demo tonight. #free_michailidis #antireport pic.twitter.com/mKIEvLAoEd

— AlexisDaloumis (@AlexisDaloumis) July 28, 2022