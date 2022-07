Μήνυση για συνέργεια σε βασανιστήρια και καταναγκαστική εξαφάνιση για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι υποβλήθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι κατά του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MbS), ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Γαλλία, ανακοίνωσαν δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο Γάλλος νομικός εκπρόσωπός τους.

Η μήνυση 42 σελίδων ισχυρίζεται ότι ο MbS «είναι συνεργός στα βασανιστήρια και την καταναγκαστική εξαφάνιση του Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018» και ότι «δεν απολαμβάνει ασυλίας από δίωξη επειδή, ως πρίγκιπας διάδοχος, δεν είναι αρχηγός κράτους», διευκρινίζουν η ΜΚΟ Democracy for the Arab World Now (DAWN) και η οργάνωση Trial International.

«Εξοργισμένη» αρραβωνιαστικιά του Κασόγκι

Από την πλευρά της, η αρραβωνιαστικιά του Κασόγκι Χατιτζέ Τσενγκίζ δήλωσε «εξοργισμένη» που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φιλοξενεί την Πέμπτη για δείπνο τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο.

«Είμαι εξοργισμένη και σοκαρισμένη που ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται με όλες τις τιμές τον δήμιο του αρραβωνιαστικού μου», είπε η σε μήνυμά της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πριν το Παρίσι βρισκόταν στην Ελλάδα για διήμερη επίσκεψη την Τρίτη και την Τετάρτη με μέρος του διεθνούς Τύπου να ασκεί ενός είδους κριτική στην Αθήνα για την επίσκεψη. Ενδεικτικό το δημοσίευμα της γερμανικής FAZ την Τετάρτη, που ανέφερε ότι «Μετά τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, ο Σαουδάραβας διάδοχος δεν είχε επισκεφθεί την Ευρώπη, τώρα η Αθήνα του δίνει βήμα».

Την Παρασκευή στο Παρίσι για συνάντηση με τη γαλλίδα ομόλογο του, Κατρίν Κολονά αναμένεται ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας