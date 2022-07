Στην Ελλάδα κάνει διακοπές ο Μάτζικ Τζόνσον, με τον θρύλο του ΝΒΑ να δηλώνει… μαγεμένος από τις ομορφιές της πατρίδας μας.

Ο πρώην άσος των Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως έχει γίνει από τους μεγαλύτερους λάτρεις της χώρας μας την οποία και διαφημίζει μέσω των αναρτήσεων του.

Μετά την Ακρόπολη, τη Σαντορίνη και τον Ισθμό της Κορίνθου αποφάσισε να επισκεφθεί τη Ζάκυνθο.

«Απολαύσαμε ένα όμορφο δείπνο χθες το βράδυ στην Ψαροταβέρνα Κόμης στη Ζάκυνθο στην Ελλάδα με τους φίλους μας Richard και Tina Lawson, Simone και Todd Smith, LaTanya και Sam Jackson και Vicki και John Palmer!»

We enjoyed a beautiful dinner last night at Komis Fish Tavern in Zakynthos, Greece with our friends Richard and Tina Lawson, Simone and Todd Smith, LaTanya and Sam Jackson, and Vicki and John Palmer! pic.twitter.com/jqAJfH3elz

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 10, 2022