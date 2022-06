«Πράσινο φως» για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «άναψε» η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ. Έτσι οι ενταξιακές διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

«Η Ουκρανία θα επικρατήσει. Η Ευρώπη θα επικρατήσει», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού που θα διανύσουμε μαζί.

Ο ουκρανικός λαός ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το μέλλον της Ουκρανίας είναι στην ΕΕ.

Στεκόμαστε μαζί για την ειρήνη», σημειώνει.

Ukraine will prevail. Europe will prevail.

Today marks the beginning of a long journey that we will walk together.

The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU.

We stand together for peace.

My message with @DmytroKuleba. pic.twitter.com/1BrgBbD7vD

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2022