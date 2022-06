Η Ρωσία ζήτησε από τις ουκρανικές δυνάμεις που έχουν καταφύγει στο χημικό εργοστάσιο Αζότ στην εμπόλεμη ανατολική πόλη Σεβεροντονέτσκ να καταθέσουν τα όπλα τους νωρίς την Τετάρτη.

Η Ουκρανία λέει ότι περισσότεροι από 500 άμαχοι έχουν παγιδευτεί μαζί με τους στρατιώτες μέσα στο χημικό εργοστάσιο όπου οι δυνάμεις της αντιστάθηκαν σε εβδομάδες ρωσικών βομβαρδισμών και επιθέσεων που έχουν μετατρέψει μεγάλο μέρος του Σεβεροντονέτσκ σε ερείπια.

Ο συνταγματάρχης Μιχαήλ Μιζίντσεφ, ο αξιωματικός που ήταν επικεφαλής της καταστροφικής πολιορκίας της Μαριούπολης, δήλωσε ότι οι μαχητές θα πρέπει να «σταματήσουν την παράλογη αντίστασή τους και να καταθέσουν τα όπλα» από τις 8 π.μ. ώρα Μόσχας (5 π.μ. ώρα Ελλάδας).

In Severodonetsk, Russia says it will open a humanitarian corridor on Wednesday to allow civilians and soldiers who surrender at the Azot chemical plant to leave. The future of eastern Ukraine rests on the outcome of the battle for Severodonetsk. Michael Voss has the latest. pic.twitter.com/mLgTgfhNXa

