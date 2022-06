Η Λόρα και ο Λόρενς Μπρόντι είναι ένα νέο ζευγάρι που ζει στη Βρετανία. Είναι ερωτευμένοι και αποφάσισαν να μετουσιώσουν τον έρωτα τους, βάζοντας μπρος να κάνουν παιδί. Και τα κατάφεραν όταν η Λόρα είπε στον Λόρενς ότι είναι έγκυος, η καρδιά του πήγε να σπάσει από τη χαρά. Η ιστορία τους – που την εκμυστηρεύτηκαν στο BBC έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία-.

Η Λόρα παρακολουθούσε με ιδιαίτερη προσοχή το παιδί που μεγάλωνε μέσα της. Δεν έπινε, έκοψε το κάπνισμα, πρόσεχε τη διατροφή της και ακολουθούσε κατά γράμμα τις οδηγίες του γυναικολόγου της.

Είχε κλείσει τον τέταρτο μήνα όταν ένα βράδυ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχε αιμορραγία. Το ζευγάρι εσπευσμένα πήγε στο νοσοκομείο Lewisham. Οι γιατροί που την εξέτασαν της είπαν να μην ανησυχεί. Όλα ήταν καλά. Άκουγαν μάλιστα και την καρδιά του μωρού να χτυπάει κανονικά μέσα της. Της είπαν να πάει σπίτι της και να ξεκουραστεί.

«There was no-one at the hospital willing to take charge of our baby»

A couple who lost their baby say staff at University Hospital Lewisham had no idea what to do for themhttps://t.co/dGNEgqY0bm

