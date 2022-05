Αποχαιρετώντας τα παιδιά τους που πήγαιναν σχολείο, οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Ρομπ στην πόλη Ουβάλντε του Τέξας δεν θα μπορούσαν να είχαν φανταστεί ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα τα έβλεπαν.

Λίγες ημέρες αργότερα θα περνούσαν όλη τη μέρα μαζί τους και τα παιδιά ανέμελα θα διασκέδαζαν καθώς θα ξεκινούσαν οι καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ωστόσο, κάποιος εκείνο το πρωί αποφάσισε να κόψει το νήμα της ζωή σε 19 παιδιά και δύο δασκάλες, με την πόλη να μετράει 21 θύματα μέσα σε μια μέρα.

Οι πρώτες μαρτυρίες από το μακελειό στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε αποτυπώνουν ένα σκηνικό χάους, με τραγικούς παρατηρητές τους γονείς και τους συγγενείς των μαθητών οι οποίοι περίμεναν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης για να μάθουν για την τύχη των παιδιών τους.

Φωτογραφίες δείχνουν το όχημα τύπου 4χ4 του δράστη, του 18χρονου Σαλβαδόρ Ράμος παρατημένο έξω από το σχολείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 18χρονος καβάλησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα το πεζοδρόμιο και τράκαρε έξω από το δημοτικό, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του.

Βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο Ράμος, κρατώντας μια καραμπίνα και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, μπαίνει μέσα στο σχολικό κτίριο.

