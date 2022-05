Η σφαγή τόσο πολλών αθώων ψυχών και μάλιστα στην πλειονότητά τους μικρών παιδιών στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε του Τέξας πρέπει επιτέλους να οδηγήσει το έθνος μας στην οριστική απόφαση αντιμετώπισης της ένοπλης βίας.

Με αυτήν την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εξέφρασε τον βαθύτατο πόνο του για τη χθεσινή τραγωδία στο δημοτικό σχολείο Ρομπ της μικρής πόλης Ουβάλντε, όταν ένας 18χρονος έφηβος άνοιξε πυρ δολοφονώντας 19 μαθητές και δύο εκπαιδευτικός, πριν και ο ίδιος σκοτωθεί σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Όπως σημείωσε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, «αυτή η αιματηρή θυσία παιδιών, που προκάλεσε η κουλτούρα του θανάτου των όπλων, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με την επίκληση «δικαιωμάτων»‘», υπονοώντας το δικαίωμα στην οπλοκατοχή, όταν αυτήν τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν σχεδόν 400 εκατ. πυροβόλα όπλα, δηλαδή περισσότερα από τους κατοίκους της χώρας.

«Πώς ακριβώς προστατεύεται, όμως, το δικαίωμα των ανθρώπων στη ζωή τους;», αναρωτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος.

The massacre of so many innocent today in Uvalde, TX, must challenge our Nation to finally address gun violence. This bloody sacrifice of children enabled by the death-culture of guns cannot be justified by appeals to “rights.” What of the right to their lives?

— Elpidophoros (@Elpidophoros) May 24, 2022