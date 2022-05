Συγκλονιστικός ο Στιβ Κερ, ξέσπασε λόγω της δολοφονίας 19 παιδιών σε δημοτικό στο Τέξας και με δάκρυα στα μάτια αναρωτήθηκε πότε θα γίνει κάτι στις ΗΠΑ.

«Μας κρατούν ομήρους 50 γερουσιαστές μην ψηφίζοντας ένα νόμο για την οπλοκατοχή. Είναι αξιολύπητο» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ο τεχνικός των Γουόριορς μίλησε στα ΜΜΕ πριν από το τέταρτο παιχνίδι με τους Ντάλας Μάβερικς (νίκη του Ντάλας με 119-109) και συγκίνησε τον κόσμο με το ξέσπασμά του, αφού με δάκρυα στα μάτια απηύθυνε το δικό του μήνυμα, διασύροντας παράλληλα τους 50 γερουσιαστές των ΗΠΑ που αρνούνται να ψηφίσουν νόμο για την οπλοκατοχή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πότε θα κάνουμε κάτι; Έχω κουραστεί να έρχομαι εδώ και να δίνω συλλυπητήρια στις κατεστραμμένες οικογένειες. Έχω κουραστεί να υπάρχει ενός λεπτού σιγή. Αρκετά! Υπάρχουν 50 γερουσιαστές αυτήν τη στιγμή που αρνούνται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την οπλοκατοχή, το οποίο βρίσκεται εκεί επί δύο χρόνια. Και υπάρχει λόγος που δε θα το ψηφίσουν: για να διατηρήσουν την εξουσία» είπε αρχικά ο Στιβ Κερ και συνέχισε:

«Σας ρωτάω, Μιτς ΜακΚόνελ, όλους εσάς τους γερουσιαστές που αρνείστε να κάνετε οτιδήποτε για τη βία, τους πυροβολισμούς στα σχολεία, τους πυροβολισμούς στα σουπερμάρκετ, σας ρωτώ: θα βάλετε τη δική σας επιθυμία για εξουσία πάνω από τη ζωή των παιδιών μας; Γιατί έτσι φαίνεται. Αυτό κάνουμε κάθε εβδομάδα».

«Αρκετά! Θέλω όμως όσοι το ακούνε αυτό να σκεφτούν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Πώς θα νιώθατε εάν συνέβαινε σε εσάς αυτό; Δε γίνεται απλώς να καθόμαστε εδώ και απλώς να κάνουμε ενός λεπτού σιγή και μετά να βγούμε και να φωνάζουμε πάμε Γουόριορς ή πάμε Μάβερικς. Μας κρατούν ομήρους 50 γερουσιαστές στην Ουάσιγκτον, που αρνούνται να το θέσουν ακόμη και σε ψηφοφορία, παρά τα όσα θέλουμε εμείς, οι Αμερικανοί. Δε θα το ψηφίσουν γιατί θέλουν να κρατήσουν τη δική τους εξουσία. Είναι αξιολύπητο. Αρκετά!»

Δείτε το βίντεο:

A very emotional and frustrated Steve Kerr spoke about the shooting in Uvalde, Texas pic.twitter.com/bmQYMskcti

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 24, 2022