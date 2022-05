Χωρίς τέλος είναι το δράμα του λαού της Ουκρανίας, όπου ο πόλεμος μαίνεται για 89η μέρα.

Η Ρωσία σφυροκόπησε δεκάδες στόχους στην ανατολική Ουκρανία με αεροπορικές επιδρομές, πυρά πυροβολικού και πυραύλους καθώς οι χερσαίες δυνάμεις της επιχειρούν να περικυκλώσουν την πόλη Σεβεροντονέτσκ του Ντονμπάς, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ενώ ο επικεφαλής της αποσχισθείσας από την Ουκρανία αυτόκλητης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» δήλωσε πως οι μαχητές, που παραδόθηκαν στη χαλυβουργία Αζοφστάλ της Μαριούπολης, θα δικαστούν στην αποσχισθείσα περιφέρεια.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως τέσσερις πύραυλοι Kalibr εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο στη Μαύρη Θάλασσα για να καταστρέψουν το στρατιωτικό εξοπλισμό μιας ουκρανικής ορεινής ταξιαρχίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS και το Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν ήταν αμέσως δυνατό να επαληθεύσει την πληροφορία.

Εξάλλου, στην ανατολική Ουκρανία, η ρωσική πολεμική αεροπορία έπληξε τέσσερα κέντρα διοίκησης, ένα σημείο επικοινωνιών, ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα και 87 περιοχές στις οποίες υπήρχαν συγκεντρωμένα ουκρανικά στρατεύματα και στρατιωτικός εξοπλισμός, καθώς και επτά αποθήκες πυρομαχικών, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό πυροβολικό έπληξε 73 θέσεις διοίκησης, 578 περιοχές στις οποίες ήταν συγκεντρωμένα ουκρανικά στρατεύματα κα στρατιωτικός εξοπλισμός, καθώς και 37 μονάδες πυροβολικού και όλμων σε θέσεις βολής, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης πως κατέρριψε τρία ουκρανικά αεριωθούμενα Su-25.

Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θαλάσσης-εδάφους έπληξαν ουκρανικά όπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μαλίν στη δυτική Ουκρανία, τα οποία μεταφέρονταν προς ανατολάς, ανακοίνωσε επίσης το υπουργείο Άμυνας.

Φιλορωσικές δυνάμεις έχουν ήδη φθάσει στα περίχωρα του Σεβεροντονέτσκ, έγραψε εξάλλου στο Telegram πολεμικός ανταποκριτής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

Το Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των στρατιωτικών πληροφοριών που ανακοινώνονται από τις δύο πλευρές.

Good News: #Severodonetsk is still under #APU control this morning. RUS forces continue their practice of shelling non-military/infrastructure targets in the city including residential areas. #SlavaUkraini #Ukraine#ukrainianwar#UkraineInvasiond pic.twitter.com/Qf8ozJIAfK

