Πύραυλος έπληξε στρατιωτική υποδομή στην περιφέρεια της Λβιβ στη δυτική Ουκρανία νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Μαξίμ Κοζίτσκι με ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες μέχρι αυτήν την στιγμή», διευκρίνισε ο ίδιος.

«Τώρα γίνεται αποτίμηση του μεγέθους της καταστροφής» που προκλήθηκε, σημείωσε επίσης ο περιφερειάρχης της Λβιβ.

⚡️Russian missile attack hits Lviv Oblast.

Lviv Oblast Governor Maksym Kozytskyi wrote on Telegram that the missile strike hit military infrastructure facilities.

There is currently no information on casualties.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 15, 2022