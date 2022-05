Η Ferrari αποφάσισε να τιμήσει την μνήμη του Νίκι Λάουντα στο «Monaco Historique» και έδωσε στον Σαρλ Λεκλέρ να οδηγήσει στον αγώνα την ιστορική Ferrari 312 που οδήγησε ο Αυστριακός το 1974. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά…

Ο Μονεγάσκος στάθηκε άτυχος, έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου και έπεσε πάνω στις μπαριέρες, αφού πάτησε σε σκόνη που είχε μείνει από ένα ατύχημα.

Φυσικά, όλοι έκαναν λόγο ξανά για την… κατάρα του Μονακό που κυνηγάει τον Λεκλέρ, ο οποίος από το 2017 κι έπειτα δεν έχει καταφέρει να τερματίσει στο GP που διεξάγεται στην πόλη του.

Ο πιλότος της Ferrari ελπίζει πως θα ξορκίσει την εν λόγω κατάρα στο φετινό GP του Μονακό, που θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου.

Leclerc has just dropped Lauda’s Ferrari at Monaco. Whoops pic.twitter.com/CcliOwuYGv

— Matt Kew (@mattkewF1) May 15, 2022