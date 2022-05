Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις ενός σχολείου στο ουκρανικό χωριό Μπιλοχορίβκα, ενώ άλλοι 60 που παραμένουν κάτω τα συντρίμμια υπάρχουν φόβοι ότι είναι επίσης νεκροί, δήλωσε σήμερα ο Σέρχιι Γκαϊντάι κυβερνήτης της επαρχίας Λουχάνσκ.

Ο Γκαϊντάι επεσήμανε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν χθες Σάββατο το απόγευμα μία βόμβα στο σχολείο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περίπου 90 άνθρωποι. Τριάντα έχουν διασωθεί.

🇷🇺troops dropped an air bomb on a school in the village of Bilohorivka, Luhansk Oblast, said the Luhansk Oblast Head Serhiy Haidai. About 90 villagers were in the building who did not have time to escape. 30 people have already been rescued from the rubblehttps://t.co/xzyDPiu1zc pic.twitter.com/mvTuqrCA3W

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 7, 2022